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Факты / Україна

О ситуации в Бахмуте и подготовке контрнаступления: Зеленский провел Ставку главнокомандующего

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое 3 апреля прошло в Чернигове.

Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении.

— Новое выездное заседание Ставки – первое было в Днепре, теперь – в Чернигове. Ключевые вопросы безопасности — на передовой, в северных регионах и на границе. Доложили командующие направлениями — на этот раз генералы Сырский и Тарнавский докладывали по защищенной связи, а не лично, из самых горячих участков фронта, — заявил он.

Зеленский отметил, что сегодня прошло заседание Ставки с полноценной подготовкой активных действий по освобождению украинских территорий.

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— Ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и всему Донбассу. Белогоровка и вся Луганщина. Главком и руководитель ГУР МО, глава Государственной пограничной службы, представители Министерства обороны. Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель, – заявил президент.

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