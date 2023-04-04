О ситуации в Бахмуте и подготовке контрнаступления: Зеленский провел Ставку главнокомандующего

Апрель, 03 в 23:04

Президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое 3 апреля прошло в Чернигове.

Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении.

— Новое выездное заседание Ставки – первое было в Днепре, теперь – в Чернигове. Ключевые вопросы безопасности — на передовой, в северных регионах и на границе. Доложили командующие направлениями — на этот раз генералы Сырский и Тарнавский докладывали по защищенной связи, а не лично, из самых горячих участков фронта, — заявил он.

Зеленский отметил, что сегодня прошло заседание Ставки с полноценной подготовкой активных действий по освобождению украинских территорий.

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