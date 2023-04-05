Болгария определила агрессию России как непосредственную угрозу глобальному миру

Апрель, 05 в 18:13

Болгария определила российскую военную агрессию как наиболее непосредственную угрозу глобальному миру.

Об этом говорится в отчете Минобороны Болгарии о состоянии обороны и Вооруженных сил страны за 2022 год, сообщает издание Euractiv.

В докладе отмечается, что российская армия совершает систематические военные преступления в Украине.

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Также упоминается активизация российской подрывной гибридной деятельности, риски кибербезопасности и использование энергии как активного оружия в военно-политической кампании.

Рост рисков также отмечается в Черноморском регионе, на Кавказе, в Молдове и Беларуси.

— Неоправданная война в Украине, начатая с полным нарушением международного права, нанесла ущерб в особо крупных размерах всем сферам социальной и экономической жизни. Российские Вооруженные силы совершали систематические военные преступления. Этот полномасштабный вооруженный конфликт имеет значительное влияние не только на Украину и регион, но и в глобальном аспекте, — говорится в докладе.

Согласно документу, война привела к расширению российских гибридных диверсий против стран НАТО и ЕС.

В болгарском Минобороны отмечают, что целью этих действий является:

создание внутриполитической дестабилизации и общественной оппозиции;

препятствование решениям по укреплению потенциала сдерживания и обороны Союза;

уменьшение солидарности и поддержки Украины и предоставления своевременной и эффективной военной помощи;

продолжение зависимости от российских поставок энергоносителей.

Там добавляют, что Болгария также стала объектом системных российских гибридных воздействий, в частности через одностороннее прекращение поставок газа, чтобы повлиять на принятие суверенных национальных стратегических решений.

В отчете добавляют, что деструктивную роль сыграли косвенные попытки России создать вторую зону нестабильности, воспользовавшись имеющимися проблемами и противоречиями на Балканах.

Отмечается, что сохраняется потенциал для дестабилизации Боснии и Герцеговины из-за сепаратистских инициатив лидеров боснийских сербов, поддерживаемых Кремлем. Сильное российское влияние также сохраняется в Сербии.

К тому же, в отчете отмечается, что Болгария солидарна с Украиной и поддерживает ее законные усилия и действия по противодействию российской военной агрессии, в частности путем предоставления военной помощи.

Болгария: Euractiv