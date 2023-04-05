ЕС планирует обсуждение 11-го пакета санкций против РФ после католической Пасхи – Politico

Апрель, 05 в 14:28

Брюссель планирует новый раунд переговоров между Еврокомиссией и послами стран ЕС относительно 11-го пакета санкций против России из-за ее вторжения в Украину сразу после Пасхи, которую христиане западного обряда празднуют 9 апреля.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС будет готовить одиннадцатый пакет санкций против России, который планируют сосредоточить на противодействии уклонению от введенных ранее ограничений.

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Десятый пакет санкций ЕС ввел 25 февраля. Ограничения коснулись 87 физических и 34 юридических лиц. В список вошли российские банки и предприятия Росатома.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в конце марта спрогнозировал введение одиннадцатого пакета санкций ЕС против РФ в ближайшие два месяца.