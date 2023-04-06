Турция вернется к обсуждению вступления Швеции в НАТО уже в июне – советник президента

Апрель, 06 в 14:29

Турция планирует вернуться к обсуждению вступления Швеции в НАТО в июне 2023 года. Представители обеих стран проведут встречу, чтобы обсудить перспективы Стокгольма.

Об этом в интервью Anadolu заявил советник президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.

– Почему середина июня? Потому что закон о борьбе с терроризмом, который вступит в силу 1 июня — это закон, который облегчит шведскому правительству этот шаг, – сказал он.

Калин подчеркнул, что Швеция не полностью выполнила условия турецкой стороны, и закон о борьбе с терроризмом, который вступит в силу 1 июня, является наиболее строгим, дисциплинированным и всеобъемлющим законом о борьбе с терроризмом, который Швеция принимала за всю свою историю.

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– Он включает аспекты, которые мы упомянули. В этом смысле мы ожидаем, что это развяжет им руки и что они смогут предпринимать более решительные шаги, особенно против РПК, ФЭТО и связанных с ними структур и подставных организаций, – пояснил советник Эрдогана.

Советник Эрдогана отметил, что Швеция еще не полностью удовлетворила требования Турции.

Напомним, 22 марта парламент Швеции (Риксдаг) проголосовал за вступление страны в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Ранее мы рассказывали, что 4 апреля Финляндия официально стала членом Организации Североатлантического договора (НАТО).