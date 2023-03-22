Березень, 22 в 17:40

Парламент Швеції (Риксдаг) проголосував за вступ країни до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Як повідомляє Aftonbladet, історичне рішення було ухвалено після того, як сьогодні, 22 березня, парламент обговорив законодавство про НАТО.

Після того, як соціал-демократи змінили свою позицію щодо членства в НАТО в травні 2022 року, широка більшість у парламенті хотіла приєднатися до Північноатлантичного договору.

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Фактичне рішення ухвалили після голосування в парламенті з результатом 269 “за” і 37 голосів “проти”.

Швеція та Фінляндія торік подали заявки на членство в НАТО після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тепер усі 30 країн-членів НАТО повинні ратифікувати заявки. Угорщина й Туреччина – єдині, хто поки що цього не зробив.

Наприкінці лютого в уряді Угорщини повідомляли, що країна може віддати остаточний голос за ратифікацію заявок Фінляндії та Швеції на членство в НАТО не раніше другої половини березня.

На початку березня президентка Угорщини Каталін Новак закликала депутатів якнайшвидше ратифікувати заявки.

14 березня стало відомо, що депутати від правлячої партії Угорщини знову хочуть перенести засідання парламенту, на якому планувалося розглянути питання ратифікації протоколу про вступ Фінляндії та Швеції в НАТО.

Джерело: Aftonbladet