Безальтернативно не только для Украины, но и для мира: Зеленский о деоккупации Крыма

Апрель, 07 в 23:55

Полное освобождение украинского Крыма от российских войск является безальтернативным условием для всего мира. Россия пытается поставить в рабство Украину и другие народы цивилизованной Европы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время первого проведения на официальном уровне Ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и Меджлиса крымскотатарского народа.

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— На земле Крыма сейчас под российским триколором сейчас царит зло, унижения, репрессии, убийства, война. Но там, где начался путь зла, нас ждет победа над этим злом. Деоккупация Крыма является безальтернативной не только для Украины, а для всего мира. И я уверен в этом, — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что именно с репрессий в Крыму против украинской и крымскотатарской свободы началась попытка России поставить на колени народы цивилизованного мира.

Глава государства подчеркивает, что освобождение Крымского полуострова нужно для порядка в мире, основанного на конвенциях и уставе ООН, а не на криминальных привычках убийц, насильников, грабителей, которые РФ пытается распространить.