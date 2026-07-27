Правоохранители установили личность мужчины, которого в понедельник, 27 июля, задержали с ножом во время акции против отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова во Львове.

Об этом сообщили в Национальной полиции Львовской области.

Во Львове на митинге задержали мужчину с ножом: что известно

– Полиция установила личность мужчины, задержанного с ножом во время акции во Львове. Задержанный – 32-летний житель Новояворовска. С места происшествия изъят нож. Известно, что у мужчины есть расстройства психического здоровья, – говорится в сообщении.

Инцидент произошел на площади возле памятника Тарасу Шевченко во Львове во время проведения акции.

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По предварительной информации, около 21:00 мужчина с закрытым балаклавой лицом достал нож и начал двигаться в сторону спикеров с целью совершить нападение.

Участники акции задержали его, после чего передали полицейским, которые находились неподалеку.

В настоящее время решается вопрос о помещении мужчины в специальное учреждение.

С места происшествия полицейские изъяли нож.

27 июля в Киеве, Львове, Ровно, Днепре, Николаеве, Харькове, Одессе, Черкассах и других городах люди вышли на протесты против отставки бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова.

Во Львове сегодня состоялся тринадцатый митинг. Дважды горожане выходили на акции 16 июля. Митинги ежедневно проходили с 17 по 26 июля.

Фото: полиция Львовской области

Источник : Новое время

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