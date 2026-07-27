Остановили такси и отвезли в ТЦК: в Киеве задержали журналиста-расследователя hromadske
- В Киеве 27 июля полиция задержала журналиста hromadske Евгения Шульгата.
- Правоохранители остановили такси, в котором ехал журналист, и надели на него наручники.
- В редакции заявляют, что журналист не имел никаких нарушений правил воинского учета, что подтверждают имеющиеся документы.
В понедельник, 27 июля, в Киеве правоохранители задержали журналиста hromadske Евгения Шульгата. Они остановили такси, в котором находился журналист, и надели на него наручники.
По словам правоохранителей, причиной задержания якобы стало нарушение журналистом правил воинского учета. Согласно документам, которые есть в распоряжении редакции, никаких нарушений правил воинского учета Евгений Шульгат не имел.
Полиция задержала журналиста hromadske
По словам Евгения Шульгата, во время задержания сотрудники полиции применили к нему физическую силу.
— Каким образом сотрудники полиции могли знать о нарушении воинского учета пассажиром такси — непонятно. При этом документы водителя не интересовали полицейских, что дает основания предполагать, что задержание было целенаправленным, — сказала руководительница отдела расследований Ярослава Вольвач.
В hromadske Евгений Шульгат работал, в частности, над материалами, связанными с коррупцией среди представителей правоохранительных органов.
В 2024 году Шульгат работал в Слідство.інфо. После того, как он раскрыл элитное имущество руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, ему пытались вручить повестку.
В полиции Киева прокомментировали задержание журналиста. Там заявили, что правоохранители остановили автомобиль, в котором пребывал Евгений Шульгат, для проверки документов. По версии полиции, журналист отказался их предоставить.
— Мужчине предложили проехать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для уточнения военно-учетных данных. Однако он категорически отказался выполнять законные требования правоохранителей, — отметили в полиции.
Как сообщили правоохранители, после этого Евгения Шульгата доставили в один из районных ТЦК и СП. По предварительной информации полиции, журналист якобы не прошел военно-врачебную комиссию в установленном порядке.
Согласно документам, которые есть в распоряжении редакции, до момента задержания двумя полицейскими журналист не имел никаких нарушений правил воинского учета.
В комментарии hromadske в полиции сообщили, что им неизвестно, где сейчас находится Евгений Шульгат. Информацию о том, что он якобы не прошел военно-врачебную комиссию, проверяют.
На связь журналист не выходит.
В Киевском городском ТЦК и СП подтвердили, что Евгения Шульгата доставили в один из районных территориальных центров ТЦК и СП.
Там утверждают, что журналист якобы “вовремя не прошел военно-врачебную комиссию установленным порядком”.
Как заявили в ТЦК, его направили на прохождение военно-врачебной комиссии.