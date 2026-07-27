В понедельник, 27 июля, в Киеве правоохранители задержали журналиста hromadske Евгения Шульгата. Они остановили такси, в котором находился журналист, и надели на него наручники.

По словам правоохранителей, причиной задержания якобы стало нарушение журналистом правил воинского учета. Согласно документам, которые есть в распоряжении редакции, никаких нарушений правил воинского учета Евгений Шульгат не имел.

Полиция задержала журналиста hromadske

По словам Евгения Шульгата, во время задержания сотрудники полиции применили к нему физическую силу.

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— Каким образом сотрудники полиции могли знать о нарушении воинского учета пассажиром такси — непонятно. При этом документы водителя не интересовали полицейских, что дает основания предполагать, что задержание было целенаправленным, — сказала руководительница отдела расследований Ярослава Вольвач.

В hromadske Евгений Шульгат работал, в частности, над материалами, связанными с коррупцией среди представителей правоохранительных органов.

В 2024 году Шульгат работал в Слідство.інфо. После того, как он раскрыл элитное имущество руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, ему пытались вручить повестку.

В полиции Киева прокомментировали задержание журналиста. Там заявили, что правоохранители остановили автомобиль, в котором пребывал Евгений Шульгат, для проверки документов. По версии полиции, журналист отказался их предоставить.

— Мужчине предложили проехать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для уточнения военно-учетных данных. Однако он категорически отказался выполнять законные требования правоохранителей, — отметили в полиции.

Как сообщили правоохранители, после этого Евгения Шульгата доставили в один из районных ТЦК и СП. По предварительной информации полиции, журналист якобы не прошел военно-врачебную комиссию в установленном порядке.

Согласно документам, которые есть в распоряжении редакции, до момента задержания двумя полицейскими журналист не имел никаких нарушений правил воинского учета.

В комментарии hromadske в полиции сообщили, что им неизвестно, где сейчас находится Евгений Шульгат. Информацию о том, что он якобы не прошел военно-врачебную комиссию, проверяют.

На связь журналист не выходит.

В Киевском городском ТЦК и СП подтвердили, что Евгения Шульгата доставили в один из районных территориальных центров ТЦК и СП.

Там утверждают, что журналист якобы “вовремя не прошел военно-врачебную комиссию установленным порядком”.

Как заявили в ТЦК, его направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

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