Уэсли Кларк: Крым — это решающая территория в войне с Россией
Временно оккупированный полуостров Крым является решающей территорией, освобождение которой заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Об этом в интервью CNN заявил бывший командующий сил НАТО в Европе Уэсли Кларк, комментируя ситуацию вокруг Бахмута.
— У них (украинских военных — Ред.) есть два варианта, как прорваться к Бахмуту. Использовать контрнаступление для того, чтобы втянуть резервы россиян в закрытую зону поражения, или осуществить прорыв под Бахмут, а затем рассредоточиться и занять фланги, отбросив россиян на восток, — сказал он.
По словам Кларка, решающей территорией является Крым.
— И что бы ни произошло на севере, это хорошо, если это уничтожит или прижмет российские силы. Но если мы хотим посадить Путина за стол переговоров, нам надо идти в Крым, — добавил генерал в отставке.
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