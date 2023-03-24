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Факты / Україна

Уэсли Кларк: Крым — это решающая территория в войне с Россией

Валентина Чорна, редактор ленты
Уэсли Кларк: Крым — это решающая территория в войне с Россией
Фото: Getty Images

Временно оккупированный полуостров Крым является решающей территорией, освобождение которой заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Об этом в интервью CNN заявил бывший командующий сил НАТО в Европе Уэсли Кларк, комментируя ситуацию вокруг Бахмута.

— У них (украинских военных — Ред.) есть два варианта, как прорваться к Бахмуту. Использовать контрнаступление для того, чтобы втянуть резервы россиян в закрытую зону поражения, или осуществить прорыв под Бахмут, а затем рассредоточиться и занять фланги, отбросив россиян на восток, — сказал он.

По словам Кларка, решающей территорией является Крым.

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— И что бы ни произошло на севере, это хорошо, если это уничтожит или прижмет российские силы. Но если мы хотим посадить Путина за стол переговоров, нам надо идти в Крым, — добавил генерал в отставке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 394-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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