Слитые секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что ЧВК Вагнера пытались купить оружие у Турции – СМИ

Апрель, 09 в 11:49

В сеть попали секретные документы Пентагона, свидетельствующие о том что боевики российского незаконного формирования ЧВК Вагнера пытались купить оружие в Турции.

Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

– Официальные лица нескольких стран заявили, что они пытаются оценить ущерб от раскрытия информации, и многие удивлены, как они так долго оставались незамеченными. Фотографии по меньшей мере нескольких десятков страниц секретных документов, которые выглядели напечатанными, а затем сложенными в пакет, были обнародованы 28 февраля и 2 марта на платформе чата Discord, популярной среди геймеров. Документы были отправлены пользователем на сервер под названием Wow Mao, — идется в сообщении.

Как пишет издание, слитые разведданные свидетельствуют о том, что в начале февраля вагнеровцы встречались с представителями Турции для переговоров о покупке оружия, которое намеревались отправить его в Мали и Украину.

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В документах не указывается, знали ли власти Турции о договоренностях и были ли переговоры успешными. Однако WP называет эту информацию взрывоопасной, ведь может оказаться, что союзник по НАТО, вероятно, помогал России в войне против Украины.

Также в рассекреченных бумагах говорится о том, что российская армия стала зависимой от ЧВК Вагнер.

– Документы также демонстрируют то, что давно было понятно, но никогда публично это не было сказано вслух: разведывательное сообщество США проникло в российскую армию и ее командование настолько глубоко, что может заранее предупредить Украину о нападениях и надежно оценить сильные и слабые стороны российских войск, – отмечает издание.

Между тем в Пентагоне ограничили доступ к секретной информации. Министерство юстиции начало расследование утечки.