Какой праздник 28 июля 2026 и почему лучше избегать покупок
Во вторник, 28 июля 2026 года, отмечаются Всемирный день борьбы с гепатитом, День независимости Республики Перу и День рождения короля Таиланда.
По церковному календарю поминают святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.
Факты ICTV собрали все важные события 28 июля — узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие существуют народные приметы и у кого день ангела.
- Какой сегодня церковный праздник — 28 июля 2026 года
- Кто празднует день ангела 28 июля 2026 года
- Что нельзя делать 28 июля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 28 июля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 28 июля 2026 года
В церковном календаре сегодня — день памяти апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Они были первыми диаконами Церкви Христовой.
Все они проповедовали христианскую веру, за что приняли мученическую смерть. Православная церковь совершает их общую память 28 июля, хотя они умерли в разное время и в разных местах.
Кто празднует день ангела 28 июля 2026 года
Именины 28 июля отмечают обладатели таких имен: Василий, Иван, Николай, Остап, Павел, Юлиан, Ефим, Анастасия, Антонина, Ирина и Елена.
Если у вас есть знакомые, которые носят одно из этих имен, поздравьте их пожеланиями здоровья, достатка, мира и благополучия.
Что нельзя делать 28 июля 2026 года
В этот день, как и в любой другой церковный праздник, нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, оскорблять других, проявлять жестокость и равнодушие. Запрещено отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
Народные приметы не советуют сегодня шить, вышивать и вязать. Старайтесь избегать покупок, поскольку вещь может долго не прослужить. Также не стоит идти в лес с плохим настроением, поскольку так не найдете грибов и ягод.
Что можно делать сегодня
28 июля можно заниматься домашними делами, работать в поле и на огороде. В этот день наши предки собирали созревший урожай и ягоды, делали заготовки на зиму.
Не забудьте уделить время отдыху. Также сегодня можно принимать гостей, проводить время с родными и близкими.
Народные приметы на 28 июля 2026 года
- Утром на траве много росы — днем будет хорошая погода.
- Муравьи строят высокие муравейники — к ранней и холодной зиме.
- Высоко плывут облака — к теплой и сухой погоде.
- Ночью на небе яркие мерцающие звезды — ждите грозу.