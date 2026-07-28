Во вторник, 28 июля 2026 года, отмечаются Всемирный день борьбы с гепатитом, День независимости Республики Перу и День рождения короля Таиланда.

По церковному календарю поминают святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

Факты ICTV собрали все важные события 28 июля — узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие существуют народные приметы и у кого день ангела.

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Какой сегодня церковный праздник — 28 июля 2026 года

В церковном календаре сегодня — день памяти апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Они были первыми диаконами Церкви Христовой.

Все они проповедовали христианскую веру, за что приняли мученическую смерть. Православная церковь совершает их общую память 28 июля, хотя они умерли в разное время и в разных местах.

Кто празднует день ангела 28 июля 2026 года

Именины 28 июля отмечают обладатели таких имен: Василий, Иван, Николай, Остап, Павел, Юлиан, Ефим, Анастасия, Антонина, Ирина и Елена.

Если у вас есть знакомые, которые носят одно из этих имен, поздравьте их пожеланиями здоровья, достатка, мира и благополучия.

Что нельзя делать 28 июля 2026 года

В этот день, как и в любой другой церковный праздник, нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, оскорблять других, проявлять жестокость и равнодушие. Запрещено отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Народные приметы не советуют сегодня шить, вышивать и вязать. Старайтесь избегать покупок, поскольку вещь может долго не прослужить. Также не стоит идти в лес с плохим настроением, поскольку так не найдете грибов и ягод.

Что можно делать сегодня

28 июля можно заниматься домашними делами, работать в поле и на огороде. В этот день наши предки собирали созревший урожай и ягоды, делали заготовки на зиму.

Не забудьте уделить время отдыху. Также сегодня можно принимать гостей, проводить время с родными и близкими.

Народные приметы на 28 июля 2026 года

Утром на траве много росы — днем будет хорошая погода.

Муравьи строят высокие муравейники — к ранней и холодной зиме.

Высоко плывут облака — к теплой и сухой погоде.

Ночью на небе яркие мерцающие звезды — ждите грозу.

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