Потери врага на 28 июля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооружённые Силы Украины за сутки уничтожили 1 560 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 616-е сутки полномасштабной войны превысили 1,442 млн.

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Потери РФ на 28 июля 2026 года

личного состава — около 1 442 140 (+1 560) человек;

танков — 12 226 (+1) шт.;

боевых бронированных машин — 25 038 (+6) шт.;

артиллерийских систем — 46 902 (+71) шт.;

РСЗО — 1 970 (+1) шт.;

средств ПВО — 1 519 (+0) шт.;

самолетов — 439 (+0) шт.;

вертолетов — 354 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов — 2 054 (+16) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 431 310 (+1 755) шт.;

крылатых ракет — 4 950 (+0) шт.;

кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 126 850 (+548) шт.;

специальной техники – 4 476 (+4) шт.

Потери врага на 28 июля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооружённые Силы Украины за сутки уничтожили 1 560 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 616-е сутки полномасштабной войны превысили 1,442 млн.

Потери врага на 28 июля 2026 года

личного состава — около 1 442 140 (+1 560) человек;

танков — 12 226 (+1) шт.;

боевых бронированных машин — 25 038 (+6) шт.;

артиллерийских систем — 46 902 (+71) шт.;

РСЗО — 1 970 (+1) шт.;

средств ПВО — 1 519 (+0) шт.;

самолетов — 439 (+0) шт.;

вертолетов — 354 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов — 2 054 (+16) шт.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 431 310 (+1 755) шт.;

крылатых ракет — 4 950 (+0) шт.;

кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 126 850 (+548) шт.;

специальной техники – 4 476 (+4) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 616-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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