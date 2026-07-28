Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 28 июля: ликвидировано 1560 оккупантов, 71 артсистему и 1755 БпЛА
Потери врага на 28 июля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооружённые Силы Украины за сутки уничтожили 1 560 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 616-е сутки полномасштабной войны превысили 1,442 млн.
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Потери РФ на 28 июля 2026 года
- личного состава — около 1 442 140 (+1 560) человек;
- танков — 12 226 (+1) шт.;
- боевых бронированных машин — 25 038 (+6) шт.;
- артиллерийских систем — 46 902 (+71) шт.;
- РСЗО — 1 970 (+1) шт.;
- средств ПВО — 1 519 (+0) шт.;
- самолетов — 439 (+0) шт.;
- вертолетов — 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 2 054 (+16) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 431 310 (+1 755) шт.;
- крылатых ракет — 4 950 (+0) шт.;
- кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 126 850 (+548) шт.;
- специальной техники – 4 476 (+4) шт.
Потери врага на 28 июля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооружённые Силы Украины за сутки уничтожили 1 560 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 616-е сутки полномасштабной войны превысили 1,442 млн.
Потери врага на 28 июля 2026 года
- личного состава — около 1 442 140 (+1 560) человек;
- танков — 12 226 (+1) шт.;
- боевых бронированных машин — 25 038 (+6) шт.;
- артиллерийских систем — 46 902 (+71) шт.;
- РСЗО — 1 970 (+1) шт.;
- средств ПВО — 1 519 (+0) шт.;
- самолетов — 439 (+0) шт.;
- вертолетов — 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 2 054 (+16) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 431 310 (+1 755) шт.;
- крылатых ракет — 4 950 (+0) шт.;
- кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 126 850 (+548) шт.;
- специальной техники – 4 476 (+4) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 616-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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