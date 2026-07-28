В ночь на 28 июля российские власти сообщили об атаке на Москву более чем 30 беспилотников.

Об атаке заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Атака на Москву 28 июля: что известно

По словам Сергея Собянина, сначала российская ПВО якобы сбила 12 дронов, летевших на Москву.

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Позже он сообщил об уничтожении еще 21 дрона.

По утверждению российской стороны, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Из-за атаки Росавиация временно ввела ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

В Telegram-каналах и соцсетях распространили фото и видео пролета дронов и задымления в Московской области.

По сообщениям местных пабликов, одной из возможных целей мог быть регенераторный завод в Чехове, который занимается утилизацией шин и производством резиновой продукции.

Также в соцсетях сообщают о возможном очередном ударе по складам Wildberries в деревне Коледино.

В то же время официального подтверждения этой информации пока нет.

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