Апрель, 10 в 0:10

Не нужно надеяться на физиологические причины смерти российского диктатора Владимира Путина, потому что возможности современной медицины дадут ему возможность жить еще очень много лет.

Об этом заявил украинский врач Евгений Комаровский в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Не дождетесь. Не дождемся мы близко, что возьмет и сдохнет. Не дождемся. Возможности медицины. Если Украина и украинцы в своих планах на будущее надеются на то, что он внезапно умрет, то это глупые надежды. Не надо на это рассчитывать. Нам свое делать. Да, табакерка и шарфик могут найтись, — сказал он.

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По мнению врача, даже если Путину поставят страшный диагноз, который потребует трансплантации или других медицинских операций, то он все равно сможет сосать кровь украинцев.

— Возможности современной медицины, трансплантации, всего остального — позволят ему пить из нас кровь еще очень много лет, — считает Комаровский.