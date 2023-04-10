Не надо на это рассчитывать: Комаровский о том, может ли Путин умереть по физиологическим причинам
Не нужно надеяться на физиологические причины смерти российского диктатора Владимира Путина, потому что возможности современной медицины дадут ему возможность жить еще очень много лет.
Об этом заявил украинский врач Евгений Комаровский в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.
— Не дождетесь. Не дождемся мы близко, что возьмет и сдохнет. Не дождемся. Возможности медицины. Если Украина и украинцы в своих планах на будущее надеются на то, что он внезапно умрет, то это глупые надежды. Не надо на это рассчитывать. Нам свое делать. Да, табакерка и шарфик могут найтись, — сказал он.
По мнению врача, даже если Путину поставят страшный диагноз, который потребует трансплантации или других медицинских операций, то он все равно сможет сосать кровь украинцев.
— Возможности современной медицины, трансплантации, всего остального — позволят ему пить из нас кровь еще очень много лет, — считает Комаровский.