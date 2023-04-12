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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Британия ввела санкции против родственников российских олигархов, среди них Оксана Марченко

Британия ввела санкции против родственников российских олигархов, среди них Оксана Марченко
Фото: Depositphotos

Великобритания ввела санкции против жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко, а также против родственников еще нескольких российских олигархов.

Об этом говорится в сообщении офиса применения финансовых санкций Казны страны от 12 апреля.

Так, в санкционный список попали родственники Сулеймана Керимова, Андрея Скоча и Владимира Евтушенкова.

Среди них Владимир Скоч, отец депутата Госдумы и олигарха Андрея Скоча, а также дочь миллиардера Варвара. Вдвоем они владеют активами депутата (доля в USM 30%, в аэропорту Внуково 61,5%). Состояние Андрея Скоча и его семьи российский Forbes в 2022 году оценивал в $4,7 млрд.

Кроме того, под санкциями оказались жена основателя АФК Система Владимира Евтушенкова ($1,7 млрд в 2022 году) Наталья и дети бизнесмена Татьяна и Феликс Евтушенковы.

В список вошла дочь члена Совета Федерации от Дагестана, олигарха Сулеймана Керимова ($10,5 млрд в 2023 году) Гульнара Керимова и Нариман Гаджиев — тезка и однофамилец, экс-министр прессы и информации Дагестана, проживающий в Швейцарии. Источники российского Forbes называли его родственником Керимова.

Туда же внесли и Оксану Марченко – жену кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

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Под санкции также попал холдинг USM, основанный Усмановым.

– USM принадлежит или контролируется непосредственно или косвенно лицом, которое получает выгоду от поддержки правительства России, а именно Алишером Усмановым, а также USM занимается бизнесом в секторах стратегической значимости для правительства России, а именно в российском добывающем секторе и секторе коммуникационных и цифровых технологий, – говорится в сообщении.

Кроме того, под санкции попали еще две компании, которые правительство Великобритании считает связанными с Усмановым: Curzon Square Limited и Hanley Limited. Компанию Meritservus HC Limited правительство Великобритании связывает с Романом Абрамовичем.

Всего в санкционном списке Великобритании теперь 1 559 физических лиц и 184 юридических лица. Их имущество и средства подлежат замораживанию.

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Война в Украине, Виктор Медведчук, Великобритания, Владимир Путин, Оксана Марченко, Російська агресія, санкції, Санкції проти Росії
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