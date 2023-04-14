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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Китай заявил, что не передает оружие ни одной из сторон войны в Украине

Всекитайські збори народних представників
Фото: Depositphotos

Китай не будет продавать оружие ни одной из сторон в войне в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, отреагировав на опасения Запада, что Пекин может оказать военную помощь России.

Он добавил, что Китай также будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения.

— В отношении экспорта военной продукции Китай придерживается рассудительного и ответственного подхода. Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, а также будет руководить и контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами, — сказал Цинь на совместной пресс-конференции с главой немецкого МИД Анналеной Бербок в Китае.

По его словам, Пекин готов продолжать работать ради мира и надеется, что все стороны будут прилагать конструктивные усилия для урегулирования ситуации путем переговоров.

В свою очередь Бербок отметила, что как постоянный член Совета безопасности ООН, Китай несет особую ответственность за содействие прекращению конфликта.

— Но меня удивляет, почему позиция Китая до сих пор не включает призыв к агрессору, России, прекратить войну. Мы все знаем, что президент Путин мог бы сделать это в любой момент, и люди в Украине ничего не желают больше, чем наконец иметь возможность снова жить в мире, — сказала она.

Ранее в слитых секретных документах говорилось о перехвате данных о том, что Китай одобрил предоставление военной помощи России, планируя замаскировать передачу под гражданские поставки.

По мнению директора ЦРУ Уильяма Бернса, РФ рискует стать экономической колонией Китая. Об этом свидетельствует зависимость РФ от Пекина, которая все больше растет из-за изолированности от Запада.

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Китай заявил, что не передает оружие ни одной из сторон войны в Украине

Источник: AP News
Война в Украине, Китай, Німеччина
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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