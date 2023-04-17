Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Мировые новости
Юлия Соколова, редактор ленты

Заявлений недостаточно: глава Мюнхенской конференции призвал предоставить Украине нужное оружие

Крістоф Гойсген
Фото: Getty Images

Страны Запада должны приложить больше усилий для помощи Украине, чтобы украинская армия могла отразить полномасштабную агрессию РФ. Одних заявлений о непоколебимой поддержке Киева недостаточно.

Об этом говорится в статье главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена для немецкой газеты Der Tagesspiegel. Он бывший внешнеполитический советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Статью Хойсген написал в соавторстве с четырьмя другими экс-советниками по политике безопасности из США, Великобритании, Италии и Франции.

– Одного заявления о непоколебимой поддержке недостаточно, а действия пока не соответствуют словам… Нынешний уровень постепенной и нерешительной военной поддержки приведет только к патовой ситуации на поле боя, — подчеркнул Хойсген.

Авторы статьи призывают союзников сделать все возможное для помощи Украине. Речь идет, в частности, о военных поставках. В статье говорится, что коалиция стран-партнеров Киева сделала важные шаги, однако “сейчас не время для самодовольства”.

Авторы напоминают, что Украине нужны танки, ракеты большей дальности и истребители.

– Мы должны предоставить Украине оружие и боеприпасы, в которых она нуждается, чтобы дать отпор агрессивной войне РФ. Свобода должна быть защищена. Чем быстрее Путин поймет, что он не достигнет своих целей в Украине, тем быстрее можно будет достичь мира и прекратить страдания украинского народа, – говорится в статье.

Читайте также
Хочет иметь слабого Путина: глава Мюнхенской конференции о визите Си Цзиньпина в Москву
Сі Цзіньпін та Путін

Авторы материала отмечают, что российский диктатор Владимир Путин ошибочно оценил все аспекты войны в начале полномасштабного вторжения в Украину. Он был убежден, что его армия сильна, Украина слаба, а Запад разделен. Кроме того, Кремль рассчитывал на стопроцентную поддержку Китая.

Диктатор ошибся, и теперь его единственная надежда “заключается в том, что его решительность сильнее, чем у его противников, и что он сможет выиграть войну на истощение”. Авторы статьи призывают Запад доказать хозяину Кремля, что он в очередной раз ошибается.

Они также напоминают об ужасных военных преступлениях войск РФ и о том, что Путин все еще не отказался от планов по захвату Украины.

Авторы статьи предупреждают, что победа России увеличила бы риск прямого столкновения между страной-агрессором и НАТО.

– Если война закончится победой РФ, Путин, несомненно, обратит внимание на Молдову и, возможно, на страны Балтии, повышая риск прямого столкновения между Россией и НАТО, – говорится в статье.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступал за поставки Украине современных истребителей. Он отмечал, что в оказании военной помощи Украине не может быть никаких “красных линий”.

Источник: Der Tagesspiegel, RND

Источник: Deutsche Welle
Война в Украине, Мюнхенская конференция по безопасности, Німеччина, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Нужно быть активными в обеспечении снарядами: Зеленский о подготовке к Рамштайну
Володимир Зеленський
Нам нужно убивать несовершеннолетних, женщин, всех: оккупант о “зачистке” мирного населения в Украине
Заявлений недостаточно: глава Мюнхенской конференции призвал предоставить Украине нужное оружие
Украине необходимо уже сейчас изолировать Крым от РФ – Волкер
Курт Волкер
Новые “хлопки”: вблизи Мариуполя прозвучала серия взрывов
Вибух - дим після вибуху
Сколько заключенных ЧВК Вагнера завербовали на войну в Украине за два месяца — статистика
Заявлений недостаточно: глава Мюнхенской конференции призвал предоставить Украине нужное оружие
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь