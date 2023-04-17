Страны Запада должны приложить больше усилий для помощи Украине, чтобы украинская армия могла отразить полномасштабную агрессию РФ. Одних заявлений о непоколебимой поддержке Киева недостаточно.

Об этом говорится в статье главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена для немецкой газеты Der Tagesspiegel. Он бывший внешнеполитический советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Статью Хойсген написал в соавторстве с четырьмя другими экс-советниками по политике безопасности из США, Великобритании, Италии и Франции.

– Одного заявления о непоколебимой поддержке недостаточно, а действия пока не соответствуют словам… Нынешний уровень постепенной и нерешительной военной поддержки приведет только к патовой ситуации на поле боя, — подчеркнул Хойсген.

Авторы статьи призывают союзников сделать все возможное для помощи Украине. Речь идет, в частности, о военных поставках. В статье говорится, что коалиция стран-партнеров Киева сделала важные шаги, однако “сейчас не время для самодовольства”.

Авторы напоминают, что Украине нужны танки, ракеты большей дальности и истребители.

– Мы должны предоставить Украине оружие и боеприпасы, в которых она нуждается, чтобы дать отпор агрессивной войне РФ. Свобода должна быть защищена. Чем быстрее Путин поймет, что он не достигнет своих целей в Украине, тем быстрее можно будет достичь мира и прекратить страдания украинского народа, – говорится в статье.

Авторы материала отмечают, что российский диктатор Владимир Путин ошибочно оценил все аспекты войны в начале полномасштабного вторжения в Украину. Он был убежден, что его армия сильна, Украина слаба, а Запад разделен. Кроме того, Кремль рассчитывал на стопроцентную поддержку Китая.

Диктатор ошибся, и теперь его единственная надежда “заключается в том, что его решительность сильнее, чем у его противников, и что он сможет выиграть войну на истощение”. Авторы статьи призывают Запад доказать хозяину Кремля, что он в очередной раз ошибается.

Они также напоминают об ужасных военных преступлениях войск РФ и о том, что Путин все еще не отказался от планов по захвату Украины.

Авторы статьи предупреждают, что победа России увеличила бы риск прямого столкновения между страной-агрессором и НАТО.

– Если война закончится победой РФ, Путин, несомненно, обратит внимание на Молдову и, возможно, на страны Балтии, повышая риск прямого столкновения между Россией и НАТО, – говорится в статье.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступал за поставки Украине современных истребителей. Он отмечал, что в оказании военной помощи Украине не может быть никаких “красных линий”.

Источник: Der Tagesspiegel, RND

Источник : Deutsche Welle

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