Февраль, 13 в 21:49

В оказании военной помощи Украине не может быть никаких “красных линий”, в том числе и по истребителям.

Такое мнение выразил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в интервью DW.

Таким образом он отреагировал на позицию канцлера Германии Олафа Шольца, ранее заявлявшего, что поставки Киеву боевой авиации не находятся в повестке дня Берлина.

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Хойсген отметил, что в вопросе поддержки Украины следует руководствоваться только военной необходимостью, а на поле боя нужны как танки и артиллерия, так и боевые самолеты.

– Вместо того, чтобы проводить “красные линии”, думаю, стоит обратить внимание на то, что необходимо. Военные эксперты говорят, что при ведении такой войны, как эта, необходима комбинация нескольких видов вооружений. Необходимы танки, нужна артиллерия, однако нужны и истребители как для защиты воздушного пространства, так и для того, чтобы добраться до целей, которые для артиллерии недоступны, — подчеркнул он.

Хойсген признал, что на Западе появилась некоторая усталость от полномасштабной войны в Украине. В связи с этим он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин на нашем государстве не остановится. В планах Кремля может также быть захват Молдовы и военная операция против стран Балтии.

– Мы должны ясно дать понять, что если Путин выиграет эту войну, то в Украине все не закончится. Он сам, как и его министр иностранных дел, несколько недель тому назад объявили, что следующей целью будет Молдова. Спросите страны Балтии – они ожидают, что Путин в случае его успеха развернет войска в их сторону, — объяснил глава Мюнхенской конференции по безопасности.

Он добавил, что для преодоления признаков усталости от войны странам Запада следует проявить лидерство, сохранять твердую позицию и продолжать поддерживать Украину.

Хойсген также выразил обеспокоенность тем, что во многих странах мира преобладает “российско-китайский нарратив” о войне в Украине. В то же время он выразил уверенность, что даже колеблющиеся страны не хотят доминирования авторитарных режимов на мировой арене.

Как известно, вопрос поставки боевых самолетов Украине будет рассматриваться министрами обороны стран НАТО на встрече 14-15 февраля.

Между тем, Украина официально направила Нидерландам запрос на поставку истребителей F-16. В настоящее время он находится на рассмотрении.