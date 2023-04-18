Европарламент одобрил безвиз для Косово: когда начнет действовать соглашение
Европейский парламент одобрил безвизовый режим с Косово, разрешив его гражданам путешествовать в страны ЕС без необходимости сначала получать визу.
В своем заявлении Европарламент сообщил, что речь идет о краткосрочных поездках.
— Гражданам Косово будет разрешено путешествовать в ЕС — а гражданам ЕС в Косово — без запроса визы на период до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. После того, как закон вступит в силу, весь регион Западных Балкан будет иметь подобный визовый режим к Шенгенской зоне, — говорится в заявлении.
Безвиз вступит в силу после создания Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS).
В среду, 19 апреля, в Страсбурге глава Европарламента Роберта Метсола и Швеция, которая председательствует в Совете ЕС, подпишут соответствующий акт.
Косово является потенциальным кандидатом на вступление в ЕС и в одностороннем порядке провозгласило свою независимость в феврале 2008 года. Сейчас его независимость не признают пять стран-членов ЕС (Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания). Независимость Косово также не признает Украина.
Следует отметить, что из-за оппозиции Испании, которая будет председательствовать в Совете ЕС во втором полугодии 2023 года, безвиз с Косово не начнет действовать раньше. Мадрид не хотел, чтобы это событие произошло во время председательства Испании.
15 декабря 2022 года Косово официально подало заявку на вступление в состав Евросоюза. Соответствующие документы премьер-министр Косово Альбин Курти передал в Праге Микулашу Беку, министру по европейским делам Чехии, которая тогда председательствовала в Совете ЕС.
Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. Армейцам пришлось проходить за границей специальное обучение, чтобы овладеть техникой. И уже около полугода с помощью этих гаубиц воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбивают вражеские штурмы на самом горячем направлении Восточного фронта.Константин Мельников