Европарламент одобрил безвиз для Косово: когда начнет действовать соглашение

Европейский парламент одобрил безвизовый режим с Косово, разрешив его гражданам путешествовать в страны ЕС без необходимости сначала получать визу.

В своем заявлении Европарламент сообщил, что речь идет о краткосрочных поездках.

— Гражданам Косово будет разрешено путешествовать в ЕС — а гражданам ЕС в Косово — без запроса визы на период до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. После того, как закон вступит в силу, весь регион Западных Балкан будет иметь подобный визовый режим к Шенгенской зоне, — говорится в заявлении.

Безвиз вступит в силу после создания Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS).

В среду, 19 апреля, в Страсбурге глава Европарламента Роберта Метсола и Швеция, которая председательствует в Совете ЕС, подпишут соответствующий акт.

Косово является потенциальным кандидатом на вступление в ЕС и в одностороннем порядке провозгласило свою независимость в феврале 2008 года. Сейчас его независимость не признают пять стран-членов ЕС (Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания). Независимость Косово также не признает Украина.

Следует отметить, что из-за оппозиции Испании, которая будет председательствовать в Совете ЕС во втором полугодии 2023 года, безвиз с Косово не начнет действовать раньше. Мадрид не хотел, чтобы это событие произошло во время председательства Испании.

15 декабря 2022 года Косово официально подало заявку на вступление в состав Евросоюза. Соответствующие документы премьер-министр Косово Альбин Курти передал в Праге Микулашу Беку, министру по европейским делам Чехии, которая тогда председательствовала в Совете ЕС.

Источник : Европарламент

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