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Валентина Летяк, редактор ленты

Чехия полностью избавилась от зависимости от российского газа

Газ
Фото: Dreamstime

В первом квартале 2023 года Чехия смогла избавиться от зависимости от импорта газа из России.

В частности, как сообщает Министерство промышленности и торговли Чехии, из общего объема 1,71 млрд кубометров импортируемого газа 100% прошло через Германию — это сжиженный газ из Бельгии, Нидерландов и Норвегии.

То есть с начала года российский газ не поступал по трубопроводам через территорию Словакии.

— Впервые в современной истории Чехии мы полностью обошлись без поставок газа из России в течение первого квартала года. Это большой успех… Однако это не означает, что мы выиграли. Перед следующей зимой Европа будет иметь меньше газа без российских поставок, чем раньше, поэтому и в дальнейшем нужно будет ответственно подходить к потреблению газа, — считает чешский министр промышленности и торговли Юзеф Сикела.

По подсчетам Министерства промышленности и торговли, потребление газа в период с 1 января по 16 апреля достигло 2,895 млрд кубометров, что на 13,6% меньше по сравнению с прошлым годом и на 19,7% — по сравнению со средним потреблением за последние три года.

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Источник: Министерство промышленности и торговли Чехии

ЕС, Война в Украине, Газ, газопровід, Россия, Чехия
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