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Юля Захарченко, редактор ленты

В Судане подавили попытки переворота — ВС страны

В Судане подавили попытки переворота — ВС страны
Фото: Getty Images

В Судане Вооруженные силы заявили, что смогли подавить попытку переворота. Однако пока военные Судана пока не могут назвать сроки завершения боевых действий.

— Мы подавили мятеж и избавили Судан от крупнейшего оппортунистического проекта в истории страны. Отчаянные попытки мятежников направить еще больше разгромленных сил в Хартум продолжаются. Вооруженные силы с необходимой решимостью расправляются с ними, — говорится в сообщении.

По данным ВС Судана, силы быстрого реагирования продолжают наносить артиллерийские удары по некоторым объектам.

— Трудно назвать срок завершения операций. Мы стремимся ликвидировать мятеж как можно быстрее, чтобы прекратить страдания нашего народа, — отметили в ВС Судана.

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Источник: Вооруженные силы Судана

Армия, переворот, Судан
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