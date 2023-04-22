В Судане подавили попытки переворота — ВС страны

В Судане Вооруженные силы заявили, что смогли подавить попытку переворота. Однако пока военные Судана пока не могут назвать сроки завершения боевых действий.

— Мы подавили мятеж и избавили Судан от крупнейшего оппортунистического проекта в истории страны. Отчаянные попытки мятежников направить еще больше разгромленных сил в Хартум продолжаются. Вооруженные силы с необходимой решимостью расправляются с ними, — говорится в сообщении.

По данным ВС Судана, силы быстрого реагирования продолжают наносить артиллерийские удары по некоторым объектам.

— Трудно назвать срок завершения операций. Мы стремимся ликвидировать мятеж как можно быстрее, чтобы прекратить страдания нашего народа, — отметили в ВС Судана.

Источник: Вооруженные силы Судана

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