Российская частная военная компания (ЧВК) Вагнера поставляет Суданским силам быстрой поддержки (RSF) ракеты для помощи в борьбе с армией страны.

Об этом пишет CNN со ссылкой на суданские и региональные дипломатические источники.

По словам источников, ракеты класса земля-воздух существенно помогли военизированным бойцам RSF и их лидеру Мохаммеду Хамдану Дагало в его борьбе за власть с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, военным правителем Судана и главой суданских вооруженных сил.

В приграничной Ливии, где поддерживаемый Вагнером генерал-изгнанник Халифа Хафтар контролирует обширные территории, спутниковые снимки подтверждают эти заявления, показывая необычный всплеск активности на базах Вагнера.

Эта российская наемническая группировка играет публичную и ключевую роль в зарубежных военных кампаниях Москвы, в частности в Украине, и неоднократно обвинялась в совершении зверств. В Африке она помогла поддержать растущее влияние Москвы и захват ресурсов.

Дагало и Бурхан боролись за власть на переговорах о восстановлении гражданского руководства в Судане, пока переговоры не сорвались, что привело к вспышке самого жестокого насилия в стране за последние десятилетия.

Бои унесли сотни жизней и лишили миллионы людей электричества, воды и продовольствия.

Спутниковые снимки показывают повышенную активность

Спутниковые снимки, проанализированные CNN и группой All Eyes on Wagner, показывают, что один российский транспортный самолет курсирует между двумя ключевыми ливийскими авиабазами, принадлежащими Хафтару и используемыми находящейся под санкциями российской боевой группой.

Хафтар поддержал RSF, говорят источники, хотя он отрицает, что принимает чью-либо сторону. Усиление активности Вагнера на базах Хафтара в сочетании с заявлениями суданских и региональных дипломатических источников позволяет предположить, что и Россия, и ливийский генерал, возможно, готовились поддержать RSF еще до вспышки насилия.

По данным спутниковых снимков и нидерландского специалиста по открытым источникам Gerjon, движение транспортного самолета Ил-76 началось за два дня до начала конфликта в Судане в субботу и продолжалось по крайней мере до среды.

CNN пишет, что этот самолет, относящийся к классу самолетов, известных в НАТО под обозначением Candid, вылетел с авиабазы Хафтара Хадим в Ливии в сирийский прибрежный город Латакия, где у России есть крупная авиабаза, в четверг, 13 апреля. На следующий день он вылетел из Латакии обратно в Хадим. Через день после этого он снова перелетел на другую авиабазу Хафтара в ливийской Джуфре.

Он припарковался в уединенном месте, что, по мнению специалиста по отслеживанию полетов Gerjon, было весьма необычно. Именно в этот день разгорелся конфликт.

Во вторник транспортный самолет вернулся в Латакию, а затем перелетел на авиабазу ливийского ополчения в Хадиме, а затем в Джуфру, согласно исследованию Герджона. В тот же день Россия сбросила ракеты класса земля-воздух на позиции ополченцев Дагало на северо-западе Судана, согласно региональным и суданским источникам.

На протяжении многих лет Дагало был ключевым бенефициаром от российского участия в Судане, поскольку именно он получал от Москвы оружие и обучение.

Расследование CNN от июля 2022 года демонстрировало углубление связей между Москвой и военным руководством Судана, которое предоставило России доступ к золотым богатствам восточноафриканской страны в обмен на военную и политическую поддержку. Эти отношения начали развиваться после вторжения Москвы в Крым в 2014 году, когда Россия стала рассматривать африканские золотые богатства как средство обхода ряда западных санкций.

Вторжение в Украину в 2022 году и последовавшая за ним волна санкций ускорили расхищение Россией золота в Судане и еще больше поддержали военное правление, увеличив активность Вагнера в стране.

За день до начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Дагало возглавил суданскую делегацию в Москве, чтобы “продвинуть отношения” между двумя странами.

Бурхан и суданская армия также ранее получали поддержку от России. Бурхан и Дагало были союзниками до начала боевых действий. Вместе они возглавляли перевороты в 2019 и 2021 годах. Обоих лидеров также ранее поддерживали ОАЭ и Саудовская Аравия.

Обе ближневосточные державы призвали к спокойствию в Судане на фоне опасений более широких региональных последствий.

Однако иностранные игроки уже начинают вмешиваться в конфликт. Египет имеет давние отношения с Бурханом и в частном порядке поддерживает его в борьбе за власть, согласно суданским и региональным дипломатическим источникам. Группа египетских солдат была захвачена RSF на военном аэродроме в северном Судане в первый день насилия и освобождена несколько дней спустя.

В заявлении для CNN RSF отрицает получение помощи от России и Ливии. Ни Хафтар, ни начальник Вагнера Евгений Пригожин не ответили на просьбы CNN о комментарии.

Источник : CNN

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