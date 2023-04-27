РФ привлекает на войну заключенных или лиц, против которых открыты уголовные дела — Генштаб

Российские оккупанты продолжают активно привлекать лиц с судимостью или тех, против которых открыты уголовные дела, в частности за терроризм, чтобы пополнить потери в живой силе в полномасштабной войне против Украины.

По имеющейся информации Генерального штаба ВСУ, в одном из полевых лагерей, развернутых врагом на временно оккупированной территории Старобельского района Луганской области, обучают около 500 таких солдат.

Также известно, что вместо заключения осужденным РФ предлагает контракт на военную службу с участием в боевых действиях в Украине сроком на шесть месяцев.

По данным Генштаба, авиация Сил обороны Украины нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника за сутки. В то же время сбито пять вражеских беспилотников различного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по двум пунктам управления, району сосредоточения живой силы врага, средству противовоздушной обороны, складу боеприпасов и двум артиллерийским подразделениям.

Источник : Генштаб ВСУ

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