Предоставление Украине многофункциональных легких истребителей F-16 будет сдерживать РФ от агрессии, а не “провоцировать” ее, как опасаются западные союзники.

Об этом написал в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил о видах вооружения, по которым партнеры колебались, предоставлять ли их нашей стране. Речь идет о современной артиллерии, реактивных системах залпового огня (РСЗО), системах противовоздушной обороны, западных боевых танках, ракетах большой дальности.

Кулеба отметил, что относительно всех этих видов оружия союзники говорили, что их предоставление Украине “спровоцирует Россию на эскалацию”. Однако этого так и не произошло.

Types of weapons that, we were told, would ‘provoke Russia to escalate’ if supplied to Ukraine but never did:

Artillery

MLRS

Air Defense

Tanks

Long-range missiles

F-16s will not either. Giving Ukraine F-16s will deter Russia rather than ‘provoke’ it. Time to take this step.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 27, 2023