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Сдержат РФ, а не спровоцируют: Кулеба призвал предоставить истребители F-16

Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Предоставление Украине многофункциональных легких истребителей F-16 будет сдерживать РФ от агрессии, а не “провоцировать” ее, как опасаются западные союзники.

Об этом написал в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил о видах вооружения, по которым партнеры колебались, предоставлять ли их нашей стране. Речь идет о современной артиллерии, реактивных системах залпового огня (РСЗО), системах противовоздушной обороны, западных боевых танках, ракетах большой дальности.

Кулеба отметил, что относительно всех этих видов оружия союзники говорили, что их предоставление Украине “спровоцирует Россию на эскалацию”. Однако этого так и не произошло.

Истребители F-16 также не приведут к ней (эскалации, – Ред.). Предоставление Украине F-16 будет сдерживать Россию, а не “провоцировать” ее. Пора сделать этот шаг, — подчеркнул Кулеба.

Как известно, Киев призывает союзников положить начало авиационной коалиции (по примеру танковой) и передать современные истребители, такие как F-16. Эти самолеты могут значительно усилить защиту украинского неба. Однако страны Запада не спешат согласовывать поставки.

В ходе 11-го заседания Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн) вопрос самолетов обсуждался. Однако США придерживаются мнения, что Украина сейчас больше нуждается в наземных системах противовоздушной обороны (ПВО), которые помогут достичь контроля в небе. Что касается западных истребителей, то это, по мнению Вашингтона, длительный процесс.

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Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Дмитрий Кулеба, Російська агресія
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