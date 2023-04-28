Существенно поможет привлечь РФ к ответственности: Зеленский о решении ПАСЕ

Важный политический результат в Страсбурге на сессии ПАСЕ — принята резолюция, которой определяется, что депортация Россией украинских детей содержит признаки геноцида. Это решение существенно поможет глобальной работе, чтобы привлечь к ответственности РФ и должностных лиц, в частности, российского диктатора Владимира Путина, за геноцидную политику против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам 428 суток полномасштабной войны.

— Депортация украинских детей — это один из вполне продуманных элементов и попыток России стереть идентичность нашего народа, уничтожить саму сущность украинцев. Это сознательное преступление геноцида, совершенное российскими чиновниками, — именно так это должно квалифицироваться и политически, и юридически, — отметил глава государства.

Зеленский обратил внимание, что сегодня первая леди Украины обращалась в ПАСЕ именно по поводу детей и семей.

По его словам, украинские парламентарии и дипломаты хорошо поработали на всех уровнях — формальных и неформальных, с лидерами государств, на правительственном, правоохранительном уровнях, в юридическом сообществе, международных и межпарламентских организациях.

Президент подчеркнул, что украинская сторона продолжит работать для возвращения всех депортированных детей и наказания Российской Федерации.

По словам Зеленского, Украине точно известны сведения о почти 20 тыс. детей, которые были вывезены в разные регионы государства-агрессора, но таких случаев может быть больше.

В то же время в Николаеве завершился разбор завалов на месте ракетного удара: один человек погиб, еще более 20 ранены. Также был удар по Константиновке Донецкой области: есть пострадавшие, повреждены школа и больница.

Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных, которые защищают Украину на разных направлениях от российского врага.

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