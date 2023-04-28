Принудительное усыновление и убийство родителей на глазах: Зеленская рассказала истории спасенных из плена РФ детей

В российской плену находятся более 19 тысяч украинских детей.

Об этом во время онлайн-выступления на сессии ПАСЕ в Страсбурге сообщила супруга президента Украины Елена Зеленская.

— Это (19 390, — Ред.) количество детей, которые до сих пор находятся в российском плену. И это только данные, подтвержденные. Но и это количество не является окончательным, так как что происходит с детьми на оккупированных территориях – неизвестно. Это насилие, которое продолжается прямо сейчас, – отметила она.

Первая леди также рассказала об истории маленьких украинцев, насильно вывезенных в Россию.

— Двенадцатилетний Саша был с мамой Снежаной в Мариуполе, когда город оцепили российские военные. Вместе они пережили страшные обстрелы, отсутствие воды, тепла, голод, ранение Саши – пока их не разделили россияне. Им не дали даже проститься. Парню сказали, что мама отказалась от него. Его удалось спасти, но мама все еще в плену российских окупантов, — говорит Зеленская.

Она рассказала и о 12-летней девочке Кире, которая также была с папой в Мариуполе, когда россияне начали уничтожать город. Ее отец погиб во время бомбежки, а девочку оккупанты вывезли в Донецк.

После разрушения Мариуполя под процесс “фильтрации” попали папа Евгений, сын Матвей, маленькие дочери Святослава и Александра. Их отца бросили в тюрьму, а детей забрали в приют. Несколько месяцев они ничего не знали друг о друге. Дети нашлись в пансионате под Москвой буквально за день до того, как их должны были усыновить россияне.

Всех этих деток удалось вернуть в Украину.

Она отметила, что это тот случай, когда спасение возможно только всем миром.

Фото: Елена Зеленская

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.