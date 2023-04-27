Украина может стать членом НАТО, но после завершения войны — Каллас

НАТО может стать реальной гарантией безопасности Украины, однако членство страны в Альянсе возможно только после завершения войны.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает ERR.

Глава эстонского правительства на этой неделе посетила Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, украинского президента больше всего беспокоят поставки боеприпасов и оружия, но также — вопрос вступления в НАТО и ЕС.

– Они подали заявку, и НАТО должно ответить на эту заявку. Если мы говорим о предоставлении Украине каких-то гарантий безопасности, то единственная гарантия безопасности, которая действительно работает, – это членство в НАТО, – сказала Каллас.

Она отметила, что Эстония убеждает государства-члены в необходимости предоставить Украине четкую перспективу членства, но после завершения войны.

– Со своей стороны мы пытаемся убедить союзников, почему такая четкая перспектива после окончания войны должна быть предоставлена Украине, чтобы эти сигналы были ясными. А с другой стороны, мы говорим Украине, что они также должны сделать в своей риторике или действиях по убеждению, чтобы двигаться в этом направлении, — пояснила премьер.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что надеется на выполнение государствами Европейского Союза своего обязательства по поставкам в Украину миллиона артиллерийских боеприпасов.

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