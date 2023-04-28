США объявили о новых санкциях против РФ и Ирана за взятие американцев в заложники

В Соединенных Штатах Америки объявили новые санкции против организаций, лиц в России и Иране, причастных к неправомерному удерживанию граждан США заложниками.

Представители правительства сообщили, что вводятся санкции против Федеральной службы безопасности России, известной как ФСБ, за ответственность или соучастие, прямое или косвенное, ответственность за приказы, контроль или иную причастность к неправомерному задержанию американских граждан за границей.

По словам чиновников, российская ФСБ неоднократно участвовала в аресте, расследовании и задержании противозаконно удерживаемых в РФ граждан США. В то же время российские государственные средства массовой информации публично признали причастность ФСБ к этим арестам.

Также санкции объявили против Корпуса стражей исламской революции Ирана и еще четырех человек, которых ассоциируют с этой организацией. Чиновников утверждают, что в дальнейшем ограничения могут усилиться.

По данным Белого дома, эти физические, юридические лица в России и Иране пытались использовать американцев для политического влияния или уступок от США. Эти действия угрожают стабильности и целостности международной политической системы, а также угрожают безопасности граждан США и других лиц за границей, считают чиновники.

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