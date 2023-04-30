Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
Мировые новости
Юля Захарченко, редактор ленты

Возвращаться из Австрии и Венгрии станет легче: УЗ запустила вагон Вена-Чоп-Вена

Возвращаться из Австрии и Венгрии станет легче: УЗ запустила вагон Вена-Чоп-Вена
Фото: Pexels

Возвращаться в Украину с территории Австрии и Венгрии станет удобнее. Укрзализныця запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена — Чоп — Вена.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Там отмечают, что он станет удобным альтернативным путем возвращения украинцев домой.

По данным Минреинтеграции, из австрийской столицы он будет отправляться ежедневно в 16:42, на станции Будапешт — Келети будет стоять с 19:19 до 19:40, а в Чоп прибывать в 02:28.

После прохождения погранично-таможенного контроля продолжить движение по Украине можно любым другим рейсом, в частности, поездом №750 Ужгород — Киев. Билеты уже можно купить в международных кассах Укрзализныци.

Читайте также
Для украинцев продлили бесплатный проезд на поезде из Польши в Германию
потяги в Україні

Австрия, Будапешт, Вена, ПАТ Укрзалізниця, потяги, Венгрия, Ужгород, Украина-Венгрия, Укрзализныця
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
С объятиями и поцелуями: Папа Франциск встретился с подсанкционным митрополитом РПЦ
Возвращаться из Австрии и Венгрии станет легче: УЗ запустила вагон Вена-Чоп-Вена
Называть другом врага НАТО – неадекватно: Зеленский о политике Венгрии
Володимир Зеленський
Даже среди боли найдем силы верить: Папа Франциск встретился с украинцами в Будапеште
Папа римський Франциск
Ограничения на 4 вида продукции: в ЕС достигли договоренности по импорту из Украины
Єврокомісія
Не нуждаемся в разрешении РФ: Киев отреагировал на заявление Венгрии о вступлении в НАТО
МЗС України
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Наши герои должны быть уверены, что о них позаботятся: в Одессе открыли центр реабилитации RECOVERY
Возвращаться из Австрии и Венгрии станет легче: УЗ запустила вагон Вена-Чоп-Вена
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.04.2023)
Возвращаться из Австрии и Венгрии станет легче: УЗ запустила вагон Вена-Чоп-Вена
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (30.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (30.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь