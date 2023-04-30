Возвращаться из Австрии и Венгрии станет легче: УЗ запустила вагон Вена-Чоп-Вена

Возвращаться в Украину с территории Австрии и Венгрии станет удобнее. Укрзализныця запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена — Чоп — Вена.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Там отмечают, что он станет удобным альтернативным путем возвращения украинцев домой.

По данным Минреинтеграции, из австрийской столицы он будет отправляться ежедневно в 16:42, на станции Будапешт — Келети будет стоять с 19:19 до 19:40, а в Чоп прибывать в 02:28.

После прохождения погранично-таможенного контроля продолжить движение по Украине можно любым другим рейсом, в частности, поездом №750 Ужгород — Киев. Билеты уже можно купить в международных кассах Укрзализныци.

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