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Факты / Україна / Общество

Для украинцев продлили бесплатный проезд на поезде из Польши в Германию

Валентина Чорна, редактор ленты
потяги в Україні
Фото: Depositphotos

Для украинцев продлили бесплатный проезд поездом из Польши в Германию до конца мая 2023 года. Речь идет о поезде Перемышль — Ганновер.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

— Отправление из Перемышля будет происходить по нечетным числам апреля в 22:30. При себе не нужно иметь посадочные талоны. Надо только предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, — говорится в сообщении.

Приоритет в перевозке предоставляется людям, у которых есть браслеты от Польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

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В случае нехватки свободных мест необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста. Они помогут с размещением, а также гарантированно попасть на следующий поезд.

Кроме этого, в Ганновере пассажиров встречают работники или волонтеры, которые укажут маршрут к центрам помощи.

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Источник: Минреинтеграции

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