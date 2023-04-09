Для украинцев продлили бесплатный проезд на поезде из Польши в Германию
Для украинцев продлили бесплатный проезд поездом из Польши в Германию до конца мая 2023 года. Речь идет о поезде Перемышль — Ганновер.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
— Отправление из Перемышля будет происходить по нечетным числам апреля в 22:30. При себе не нужно иметь посадочные талоны. Надо только предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, — говорится в сообщении.
Приоритет в перевозке предоставляется людям, у которых есть браслеты от Польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.
В случае нехватки свободных мест необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста. Они помогут с размещением, а также гарантированно попасть на следующий поезд.
Кроме этого, в Ганновере пассажиров встречают работники или волонтеры, которые укажут маршрут к центрам помощи.
Источник: Минреинтеграции