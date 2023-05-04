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Россия не сможет осуществить мощное наступление в Украине в этом году – разведка США

директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс
Фото: Getty Images

Россия, скорее всего, не сможет провести “значительную наступательную операцию в этом году” из-за недостатка боеприпасов и живой силы — независимо от того, будет ли успешным контрнаступление ВСУ.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.

– На самом деле, если Россия не инициирует обязательную мобилизацию и не обеспечит значительные поставки боеприпасов от третьих сторон в дополнение к имеющимся поставок из Ирана и других стран, ей будет все сложнее поддерживать даже скромные наступательные операции, – сказала Хейнс в Сенатском комитете по вопросам Вооруженных сил.

Она отметила, что Путин, вероятно, уменьшил свои краткосрочные амбиции в Украине, чтобы считать победой “консолидацию контроля над оккупированной территорией на востоке и юге Украины, а также обеспечение того, что Украина никогда не станет союзником НАТО”.

Несмотря на такую оценку, глава разведки США сказала: маловероятно, что Россия договорится о паузе в войне в этом году, если только политические факторы “не изменят ее мышление”. И отметила, что российские войска готовят “новые оборонительные позиции” для украинского контрнаступления и “захватили меньше территории в апреле, чем за любой из трех предыдущих месяцев”.

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Источник: CNN
Война в Украине, Разведка, Россия, США
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