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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

ЕС нацелился на страны, которые помогают России обходить санкции – Bloomberg

контейнери
Фото: Unsplash

Европейский Союз обсуждает новый механизм санкций, направленный на третьи страны, которые делают недостаточно для того, чтобы предотвратить уклонение России от санкций.

Как пишет Bloomberg, прежде всего это касается тех, которые не могут объяснить скачки в торговле ключевыми товарами или технологиями.

По словам собеседников агентства, главная цель этого инструмента — удержать страны от помощи России и перекрыть торговые каналы, которые Москва может использовать. Если это не сработает, блок будет иметь возможность, в качестве второго шага, ввести целевые ограничения на ключевые товары.

Источники издания рассказали, что ЕС также намерен расширить сферу действия некоторых существующих экспортных мер и запретить многие товары, идущие транзитом через Россию.

Пакет санкций, 11-й по счету с февраля 2022 года, в основном будет направлен на устранение пробелов в уже введенных мерах, а также на усиление способности блока обеспечивать соблюдение своих ограничений.

Это реакция на то, как Москва до сих пор могла поставлять многочисленные санкционные товары через третьи страны.

Импорт в Россию таких товаров, как полупроводники, интегральные схемы и другие технологии, резко вырос из таких стран, как Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и др.

Новый правоприменительный механизм предоставит государствам-членам право создавать два списка — один из третьих стран, а другой — запрещенных товаров.

Сообщается, что в случае одобрения национальными правительствами этого механизма, то решение о том, какие страны и товары будут включены в список, страны-члены будут принимать единогласно. Меры вряд ли изначально будут направлены против Китая, а будут сосредоточены преимущественно на странах Центральной Азии и непосредственных соседях России.

Кроме того, предложенный пакет облегчит введение санкций против компаний в третьих странах, которые обходят санкции ЕС.

Санкции ЕС требуют поддержки всех стран-членов для их принятия. Блок намерен завершить разработку мер к саммиту G7 в конце этого месяца, и ожидается, что государства-члены обсудят эти предложения в ближайшие дни.

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ЕС нацелился на страны, которые помогают России обходить санкции – Bloomberg

Источник: Bloomberg
Європейський Союз, Россия, Санкції проти Росії
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