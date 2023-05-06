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Юля Захарченко, редактор ленты

Цены на газ в Европе упали до уровня июля 2021 года — FT

Цены на газ в Европе упали до уровня июля 2021 года — FT
Фото: Pexels

Цены на газ в Европе упали до самого низкого уровня с июля 2021 года, когда РФ целенаправленно запустила энергетический кризис на континенте.

По данным издания Financial Times, день назад европейский бенчмарк TTF достиг минимума в €35,2 за мегаватт-час. Это уровень, который последний раз наблюдался в июле 2021 года.

Тогда Российская Федерация начала впервые перекрывать поставки энергоносителей в Европу накануне начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Нынешние цены — почти в 10 раз ниже пиковых значений, достигнутых прошлым летом. Тогда Россия резко сократила поставки газа в страны-члены Евросоюза, из-за чего бенчмарк TTF торговался на уровне €340 за мегаватт-час.

В издании объясняют снижение цены на газ успешным прохождением зимнего сезона (сейчас хранилища заполнены на 60%), поставками газа из альтернативных источников и наращиванием сектора возобновляемой энергетики.

Стоит отметить, что нынешние цены на газ все еще достаточно высокие по сравнению с докризисным 2019 годом, когда TTF в среднем составлял менее €15.

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Источник: Financial Times
Європа, Газ, Энергетика, Ціна на газ
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