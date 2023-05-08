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Юля Захарченко, редактор ленты

США предлагали Турции отправить в Украину российскую систему ПВО С-400, но Анкара отказалась

США предлагали Турции отправить в Украину российскую систему ПВО С-400, но Анкара отказалась
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки предлагали Турции отправить в Украину систему противовоздушной обороны С-400, приобретенную ранее у Российской Федерации. Однако Анкара отказалась от этого предложения.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в комментарии иностранным журналистам.

В США рассказали, что наличие системы С-400 исключает Турцию из программы разработки и освоения современных западных истребителей F-35, поэтому предложили Анкаре передать контроль над системой Америке или другой стране, среди которых была Украина.

— США просили нас отправить С-400 в Украину, а мы ответили — нет, — сказал турецкий министр.

Он заявил, что эти предложения для его страны считаются неприемлемыми, поскольку они якобы направлены на нарушение суверенитета Турции.

Глава МИД Турции сказал, что сейчас страна не хочет возвращаться к программе, а имеет желание вернуть уплаченные деньги, поскольку самолеты она так и не получила. Однако Турция хочет приобрести у США истребители F-16 и запчасти.

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Источник: Anadolu

Война в Украине, Літаки, Туреччина, Україна-Туреччина
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