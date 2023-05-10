Израиль подвергся интенсивному ракетному обстрелу из Сектора Газа

Днем 10 мая из Сектора Газа в направлении Израиля было выпущено около 20 ракет.

Издание The Jerusalem Post сообщило, что в Тель-Авиве и во всей центральной части страны раздавались сигналы воздушной тревоги.

Une vingtaine de roquettes ont été tirées sur Israël depuis la bande de Gaza. Les défenses aériennes sont actives en Israël, une alerte anti-aérienne a retenti à Tel-Aviv. pic.twitter.com/oZlvWq3uWM — Christophe Tymowski (@Christophe_Tymo) May 10, 2023

ЦАХАЛ подтвердил, что по меньшей мере две ракеты были выпущены по Тель-Авиву. Обе, как сообщается, были сбиты Железным куполом.

В мэрии города Сдерот подтвердили, что из Сектора Газа было выпущено девять ракет, и что все они также были успешно перехвачены Железным куполом.

What you’re looking at is a war crime. Terrorists in #Gaza are firing rockets from densely populated neighborhoods. They are using the people of Gaza as human shields in their war against #Israel. pic.twitter.com/vWwK6wdfi6 — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) May 10, 2023

В центральных районах Ришон-Ле-Циона и Ор-Егуды детские дошкольные учреждения и детские сады просили родителей как можно скорее забрать своих детей из-за опасности и беспокойства, что ракеты также могут их достичь.

Сообщается о пяти госпитализированных в медицинский центр Барзилай в городе Ашкелон, трое из которых были госпитализированы из-за травм, а двое получили ранения по дороге в бомбоубежище.

Позже стало известно о прямом попадании одной из ракет по дому в Сдеороте на юге Израиля. В результате удара никто не пострадал.

СМИ пишут, что обстрел стал ответом на начатую Израилем накануне военную операцию Щит и стрела.

В ночь на 9 мая в результате ударов ВВС Израиля по Сектору Газа были ликвидированы три лидера “Бригад Аль-Кудса” из военного крыла движения “Исламский джихад”. Их считают ответственными за теракты и обстрел израильской территории в начале мая.

Впоследствии Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по ракетному экипажу палестинской организации “Исламский джихад” на пусковой площадке в Газе в среду днем, второй раз за 24 ч.

Источник: The Jerusalem Post

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