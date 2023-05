Израиль подвергся интенсивному ракетному обстрелу из Сектора Газа

Днем 10 мая из Сектора Газа в направлении Израиля было выпущено около 20 ракет.

Издание The Jerusalem Post сообщило, что в Тель-Авиве и во всей центральной части страны раздавались сигналы воздушной тревоги.

ЦАХАЛ подтвердил, что по меньшей мере две ракеты были выпущены по Тель-Авиву. Обе, как сообщается, были сбиты Железным куполом.

В мэрии города Сдерот подтвердили, что из Сектора Газа было выпущено девять ракет, и что все они также были успешно перехвачены Железным куполом.

What you’re looking at is a war crime.

Terrorists in #Gaza are firing rockets from densely populated neighborhoods. They are using the people of Gaza as human shields in their war against #Israel. pic.twitter.com/vWwK6wdfi6

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) May 10, 2023