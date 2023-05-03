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Бедрак Виктория, редактор ленты

Израиль нанес удары по Сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Израиль нанес удары по Сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Фото: Getty Images

Поздно вечером во вторник, 2 мая, Израиль нанес удары по Сектору Газа. Это произошло в ответ на выпущенные палестинцами ракеты после смерти голодающего, который умер в израильской тюрьме.

Об этом пишет CNN.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что десятки ракет были выпущены из Газы во вторник.

В ответ на обстрел ЦАХАЛ заявил, что его истребители нанесли удары по военному посту, оружейному складу, заводу по производству оружия и тренировочному центру, принадлежащим исламистской группировке ХАМАС, а также по цементному заводу, который используется группировкой для поддержания своей инфраструктуры.

Обстрелы произошли после того, как известный палестинский узник и бывший представитель Исламского джихада Хадер Аднан умер в израильской тюрьме после 87-дневной голодовки.

45-летний Аднан голодал с момента своего ареста, 5 февраля, и был найден мертвым в своей камере во вторник, согласно сообщению израильской тюремной службы.

7 апреля Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАСа в ответ на крупнейшую ракетную атаку за 17 лет.

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Источник: CNN
Израиль, Сектор Газа
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