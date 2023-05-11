Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко

В случае смерти президента Беларуси Александра Лукашенко возможны два сценария развития событий.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.

— Беларусь никогда не была в этой ситуации, наверное, со времен Сталина, который умер, а его соратники какое-то время это скрывали. Если посмотрим на опыт других стран, то многое зависит от того, действительно ли это происходит тайно, или у правящей элиты нет времени, чтобы передоговориться, — говорит он.

Во втором случае, по действующей в Беларуси Конституции, власть переходит к главе Верхней палаты парламента Наталье Кочановой, которая является одной из самых преданных Лукашенко чиновниц.

— От нее и сил, которые способны на нее влиять, будет зависить будущее Беларуси. Очевидно, что этим будет пользоваться Россия. В первые дни или часы Россия попытается навязывать свои сценарии. Думаю, что в сегодняшней белорусской правящей верхушке нет людей, которые бы пытались этому сопротивляться, то есть какой-то консенсус с Россией они найдут о том, что же будет дальше, — говорит аналитик.

При этом временный лидер должен в течении двух месяцев провести новые президентские выборы.

Однако, если в правящих кругах будет время договориться, а не сразу придется оповещать белорусов о смерти Лукашенко, то вступает другой сценарий.

— Элита собирается за закрытыми дверями, пока все не знают, что с президентом и договариваются, что будет дальше. И вот в Узбекистане удалось человека, которому должна была перейти власть, быстро отодвинуть, и передать власть сегодняшнему президенту. Очевидно, что первая постлукашенковская власть при таком сценарии будет состоять из существующей правящей верхушки, — сказал Шрайбман.

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