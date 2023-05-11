Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве

То, что белорусский диктатор Александр Лукашенко заболел является абсолютно очевидным, однако со стороны властей страны не было никаких заявлений относительно этого.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.

— Никаких комментариев (белорусских властей. — Ред.) не было и, более того, удивительно было для всех еще и то, что когда он приехал в Минск вечером этого дня, то появился на белорусском параде, но не выступал, вопреки традициям каждого года. Он стоял рядом и передал слово министру оборону, который от его имени зачитал праздничное обращение. Очевидно всем, что он заболел, что это какая-то проблема со здоровьем. Потому что даже в Москве на параде, когда постсоветские лидеры пытались возложить цветы, вернее, пройти от одного места к другому, Лукашенко не смог пройти с ними и 300 метров, ему потребовался golf car для этого, — говорит аналитик.

При этом, за его словами, Лукашенко не мог не приехать на парад из-за давления диктатора Кремля Владимира Путина.

— Было видно, что почему-то для Путина конкретно этот парад является особенным. Наверное, для того, чтобы показать, что все в порядке, что никто не боится проводить такие мероприятия после атаки дронами на Кремль. И он лично, Путин, обзванивал перед парадам центральноазиатских лидеров, приглашал их. Они сами еще две-три недели до парада не собирались никуда ехать, но потом резко поменяли свои планы.

Так вот, если такое давление было в отношении центральноазиатских стран, которые не настолько зависимы от Путина, как Лукашенко, то в случае с Лукашенко тут сомнений нет, что выбора у него никакого не было, что хоть больной, хоть в коме – надо было бы там быть, — отметил Шрайбман.

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