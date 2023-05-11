Путин хочет успеха Трампа на выборах, чтобы победить Украину — британский депутат

Член британского парламента от Консервативной партии и председатель комитета по обороне Тобаис Эллвуд считает, что российский диктатор Владимир Путин делает ставку на победу Дональда Трампа на следующих выборах в США.

Об этом Эллвуд сказал в интервью Sky News.

Депутат от Консервативной партии подчеркнул, что предстоящее украинское контрнаступление — это лишь часть более масштабной кампании, направленной на победу в войне.

По его словам, Путин надеется, что Дональд Трамп победит на следующих выборах в США, и поэтому он выведет войска, на что пойдут и другие кандидаты от Республиканской партии.

А российский диктатор рассчитывает на то, что союзники Киева устанут от войны в Украине.

— Международные усилия начнут исчерпываться. Это то, на что он (Путин, — Ред.) рассчитывает. Нам нужно продолжать нашу помощь. Мы должны убедиться, что поддерживаем не только это контрнаступление, но и в дальнейшем будем оказывать поддержку, — подчеркнул Эллвуд.

Ранее бывший президент Дональд Трамп во время дебатов на телеканале CNN не смог ответить на вопрос, кто, по его мнению, должен победить в войне России против Украины.

Источник : Sky News

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