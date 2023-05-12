В Литве собираются переименовать Калининград: как будет называться город

Литовские депутаты обратились в госкомиссию по языку с призывом переименовать город Калининград.

Как сообщает издание Delfi, предлагается изменить текущий вариант названия на литовском языке Kaliningradas на Karaliaučius (Караляучус).

Парламентарии отметили, что текущее название города является “советским нарративом, который возник во время агрессии СССР в эпоху Второй мировой войны”.

Они добавляют, что избавиться от названий, связанных с Россией, и названий, не связанных с литовским языком, нужно в контексте войны, которую страна-агрессор развязала против Украины.

— Давно пора отказаться от советского наследия и не засорять наш язык чужеродными словами. В знак солидарности с нашими соседями поляками мы призываем не использовать в литовском языке навязанные нам искусственные названия, — сказал один из депутатов.

Напомним, что 9 мая в Польше официально переименовали Калининград в Крулевец.

Комиссия по стандартизации географических названий при внесении изменений учла, что русское название для города является искусственным, а в Польше Калининград исторически известен именно как Królewiec.

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