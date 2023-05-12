С понедельника спецпредставитель Китая посетит пять стран, среди них Украина и РФ

С понедельника, 15 мая, специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй начнет визиты в пять стран, чтобы “способствовать мирным переговорам” в войне России против Украины.

Об этом представитель МИД КНР Ван Вэньбин сообщил в пятницу, 11 мая, пишет CNN.

Спецпредставитель Пекина планирует приехать в Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию.

– Визит китайских представителей в соответствующие страны является еще одним проявлением готовности Китая убеждать и способствовать переговорам, полностью демонстрируя, что Китай твердо стоит на стороне мира, – заявил представитель министерства.

Напомним, в годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля 2023 года, Китай предложил свой так называемый мирный план под названием “Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине”. План по урегулированию войны РФ против Украины, насчитывающий 12 пунктов.

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