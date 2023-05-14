Из Варшавы запускают дополнительные поезда в Украину — все подробности

Польская железнодорожная компания SKPL планирует запустить дополнительные рейсы из Варшавы на территории Украины. Поезда будут следовать в Раву-Русскую с 1 июня.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По данным Минреинтеграции, каждый день в обоих направлениях будет курсировать поезд, рассчитанный на 240 пассажиров.

Отправление с вокзала Варшава-Восходня планируется в 14:00 (по местному времени), из Люблина — в 16:00. Прибытие в Раву-Русскую — в 20:15 (по киевскому времени).

Из Варшавы поезд следует в город Рава-Русская, где пассажиры после прохождения погранично-таможенного контроля смогут воспользоваться рейсами компании Укрзализныця.

Дополнительные рейсы из Варшавы станут еще одним путем возвращения украинцев из польской столицы домой, а также это поможет разгрузить автомобильные пункты пропуска.

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