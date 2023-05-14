Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Мировые новости
Юлия Захарченко, редактор ленты

Из Варшавы запускают дополнительные поезда в Украину — все подробности

Из Варшавы запускают дополнительные поезда в Украину — все подробности
Фото: Pexels

Польская железнодорожная компания SKPL планирует запустить дополнительные рейсы из Варшавы на территории Украины. Поезда будут следовать в Раву-Русскую с 1 июня.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По данным Минреинтеграции, каждый день в обоих направлениях будет курсировать поезд, рассчитанный на 240 пассажиров.

Отправление с вокзала Варшава-Восходня планируется в 14:00 (по местному времени), из Люблина — в 16:00. Прибытие в Раву-Русскую — в 20:15 (по киевскому времени).

Из Варшавы поезд следует в город Рава-Русская, где пассажиры после прохождения погранично-таможенного контроля смогут воспользоваться рейсами компании Укрзализныця.

Дополнительные рейсы из Варшавы станут еще одним путем возвращения украинцев из польской столицы домой, а также это поможет разгрузить автомобильные пункты пропуска.

Читайте также
Пассажиры могут вернуть полную стоимость билета даже после отправления поезда. Укрзализныця ввела новые правила
Укрзалізниця

Варшава, Польша, потяги, Украина-Польша, Укрзализныця
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В воздушном пространстве Польши зафиксировали объект, который залетел из Беларуси: что известно
польські військові
УЗ в Хмельницкой области запустила дополнительные поезда-шаттлы: как добраться до пункта назначения
Потяг УЗ
ЕС предлагает прекратить поставки нефти РФ в Германию и Польшу
Из Варшавы запускают дополнительные поезда в Украину — все подробности
Обучение в Польше после 9 класса: куда поступить и какую профессию выбрать
Навчання, освіта, учень,
Сенат Польши принял резолюцию об ускоренном вступлении Украины в НАТО
Парламент Польщі
Видео
Конкурентов нет: почему дроны Switchblade являются лучшими в своей категории

Дроны-камикадзе уже стали одним из самых востребованных видов вооружений ныне.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.05.2023)
Из Варшавы запускают дополнительные поезда в Украину — все подробности
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.05.2023)
Из Варшавы запускают дополнительные поезда в Украину — все подробности
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.05.2023)
Из Варшавы запускают дополнительные поезда в Украину — все подробности
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (14.05.2023)
Из Варшавы запускают дополнительные поезда в Украину — все подробности
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь