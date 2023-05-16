Украинский транспортник Руслан доставил первые HIMARS для Польши
Украинский транспортный самолет Ан-124 Руслан доставил в Польшу первые зенитно-ракетные установки HIMARS.
Самолет привез системы HIMARS в варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена.
На Twitter-странице аэропорта опубликовали фото прибытия самолета Ан-124 и первых пяти ЗРК HIMARS. Всего Войско Польское заказало у компании Lockheed Martin 500 ПВО/ПРО установок.
Кстати, Руслан сейчас является крупнейшим грузовым самолетом в мире.
На корпусе Ан-124, который прибыл в Варшаву, есть надпись: Be brave like Kherson (Будь мужественным, как Херсон).
До февраля 2022 года самым большим транспортным самолетом в мире был Ан-225 Мрия. Но он был сожжен в аэропорту в Гостомеле сразу после вторжения российских войск в Украину.
Теперь звание крупнейшего самолета в мире перешло к Ан-124. Пять самолетов Руслан базируются в немецком аэропорту Лейпциг.
Фото: Chopin Airport
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