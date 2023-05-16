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Украинский транспортник Руслан доставил первые HIMARS для Польши

літак Руслан

Украинский транспортный самолет Ан-124 Руслан доставил в Польшу первые зенитно-ракетные установки HIMARS.

Самолет привез системы HIMARS в варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена.

На Twitter-странице аэропорта опубликовали фото прибытия самолета Ан-124 и первых пяти ЗРК HIMARS. Всего Войско Польское заказало у компании Lockheed Martin 500 ПВО/ПРО установок.

Кстати, Руслан сейчас является крупнейшим грузовым самолетом в мире.

На корпусе Ан-124, который прибыл в Варшаву, есть надпись: Be brave like Kherson (Будь мужественным, как Херсон).

Украинский транспортник Руслан доставил первые HIMARS для Польши
Украинский транспортник Руслан доставил первые HIMARS для Польши
Украинский транспортник Руслан доставил первые HIMARS для Польши
Украинский транспортник Руслан доставил первые HIMARS для Польши
Украинский транспортник Руслан доставил первые HIMARS для Польши
Украинский транспортник Руслан доставил первые HIMARS для Польши
Украинский транспортник Руслан доставил первые HIMARS для Польши
Украинский транспортник Руслан доставил первые HIMARS для Польши
Украинский транспортник Руслан доставил первые HIMARS для Польши
Украинский транспортник Руслан доставил первые HIMARS для Польши
Украинский транспортник Руслан доставил первые HIMARS для Польши
Украинский транспортник Руслан доставил первые HIMARS для Польши

До февраля 2022 года самым большим транспортным самолетом в мире был Ан-225 Мрия. Но он был сожжен в аэропорту в Гостомеле сразу после вторжения российских войск в Украину.

Теперь звание крупнейшего самолета в мире перешло к Ан-124. Пять самолетов Руслан базируются в немецком аэропорту Лейпциг.

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Фото: Chopin Airport

Ан-124 Руслан, Літаки, Польша
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