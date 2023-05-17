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Дуда на саммите Совета Европы: Польша продолжит передавать Украине самолеты МиГ-29

Анджей Дуда
Фото: Офис президента

Количество истребителей F-16, которые есть у Польши, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине, однако Варшава может продолжить передачу Киеву самолетов МиГ-29.

Об этом заявил в Рейкьявике на саммите Совета Европы президент Польши Анджей Дуда.

При этом он заверил, что готов поддержать обучение украинских пилотов.

Дуда также напомнил, что Польша входит в тройку стран, помогающих Украине, после США и Великобритании.

— Мы передали Украине более 300 танков, мы передали почти все наши МиГ-29, о которых Украина просила нас с самого начала конфликта, — перечислил польский лидер.

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Накануне в Минобороны заявили, что Украина хочет получить от 40 до 50 современных истребителей F-16 , чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты неба от российских ракетных атак.

Источник: wPolityce.pl

Ісландія, Анджей Дуда, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Польша, Совет Европы, Украина-Польша
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