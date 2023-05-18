Нужно больше давления на РФ: Зеленский о гибели ребенка в Херсонской области

Сегодня российский обстрел украинской Херсонской области унес жизнь еще одного ребенка. РФ усилила обстрелы Сумщины, Черниговской области, Днепропетровщины, Запорожской области, Донбасса — это доказывает, что нужно еще больше консолидации мира для давления на Россию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам 448 суток войны, комментируя гибель пятилетнего мальчика в Зеленовке, которого отец на руках принес в больницу.

— Его звали Всеволод. В июле ему должно было бы исполниться шесть лет. Мои соболезнования родным и близким! Это был очередной артиллерийский удар террористов. Люди просто были на улице возле обычного магазина, — рассказал глава государства.

Президент считает, что нужно еще больше консолидации мира для давления на Россию, еще больше силы для наших воинов, чтобы уничтожать каждую позицию террористов, еще больше поддержки для наших людей, чтобы спасать жизни, возвращать безопасность для наших городов и сел.

На основе консолидации Украина будет и в дальнейшем ограничивать возможности государства-террориста продолжать агрессию и увеличивать наши возможности возвращать справедливость, освобождать украинскую землю и спасать наших людей, подчеркнул Зеленский.

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