Зеленский приедет на встречу G7 в Японии и встретится с Байденом — ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что после визита в Саудовскую Аравию глава государства Владимир Зеленский направится в Японию, где встретится с президентом США Джо Байденом.

Об этом Ермак заявил в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини. По его словам, во время встречи в Саудовской Аравии прозвучали очень важные тезисы, в частности выражение поддержки Украине.

— Сегодня состоялся исторический визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. Встреча с Его Величеством, наследным принцем. Была очень хорошая встреча делегации во главе с президентом Украины. Говорили очень важные слова о поддержке Украины. После этого президент Украины выступил на заседании Совета Арабских государств. Я думаю, что имели возможность все, кто интересуются, посмотреть это выступление.

Состоялись двусторонние встречи с участниками саммита. Это очень важно, потому что 22 страны присутствовали. Они услышали о ситуации в Украине, захватнической войне России, ценностях, за которые мы боремся, уверенности в нашей победе. С сегодняшнего дня голос Украины, нашего народа, который борется за свою свободу и независимость, еще громче будет звучать в этом регионе, — отметил глава Офиса президента.

По его словам, во время встречи стороны говорили о мирной инициативе президента Зеленского.

Теперь начинается более кропотливая работа в направлении предоставления современных самолетов ВСУ, подчеркнул Ермак. Недавно стало известно, что США вместе с союзниками хотят передать Украине истребители F-16.

— Хочу отметить заявление наших партнеров, США, об их участии в коалиции самолетов, о начале тренировок на самолетах, включая F-16. То событие, над которым работала команда президента Украины, наконец-то произошло сегодня официально.

Сообщение президента Байдена, с которым президент Зеленский будет встречаться в ближайшие дни. Я думаю, что уже в подробностях будет проговаривать не только этот вопрос, но и многие другие. Но уже с сегодняшнего дня можно сказать официально о создании коалиции самолетов — это говорит о том, что Украина очень скоро будет иметь все необходимое для защиты неба, наших городов и граждан.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже объявил, что его страна приветствует решение США об обучении украинских пилотов на истребителях F-16.

Он отметил, что Великобритания будет работать вместе с США и Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы получить для Украины необходимую боевую авиацию.

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