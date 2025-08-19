Укр Рус
Юлия Захарченко, редактор ленты
США не будут отправлять военных в Украину, но готовы помочь в воздухе — Трамп

США готовы оказать поддержку Украине в воздухе — заявление Трампа
Фото: Getty Images

США готовы поддержать европейских партнеров в реализации гарантий безопасности для Украины путем оказания помощи в воздухе.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в интервью иностранным журналистам.

Трамп о гарантиях безопасности для Украины от США

— Когда речь идет о гарантиях безопасности, они (страны Европы, — Ред.) готовы разместить людей на земле. Мы готовы помочь в воздухе. Никто не имеет таких вещей, которые есть у нас, — пояснил американский президент.

Как утверждает Трамп, не будет проблем в течение длительного периода, если удастся достичь мирного соглашения между Украиной и Россией.

По словам президента США, будут определенные гарантии безопасности для Украины. Однако он уточнил, что членство в НАТО является тем пунктом, который якобы точно никогда не состоится.

В то же время Трамп подчеркнул, что в Украине не будет американских военных. Как отметил глава Белого дома, он как президент не отдаст приказ об отправке солдат США в Украину.

— Вы имеете мою гарантию, и я президент. Я просто пытаюсь остановить убийства людей, — объяснил Трамп.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявили, что готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины стала важнейшим результатом переговоров в Белом доме.

Источник: Sky News

