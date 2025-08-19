Швейцария готова принять саммит Украина — Россия и предоставить “иммунитет” Путину

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что его страна “более чем готова” принять саммит с участием Украины и России.

Об этом сообщают швейцарские SRF и Swissinfo.

Швейцария готова принять саммит Украины и РФ

Кассис отметил опыт Швейцарии в этой сфере. Он добавил, что неоднократно напоминал о готовности Швейцарии российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.

– Я на 200% верю в организацию этого саммита, и мы уже давно ведем переговоры по этому поводу, – заявил Кассис во время совместной встречи с итальянским коллегой Антонио Таяни в Берне.

Он также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджию Мелони за доверие, которое они проявляют к Швейцарии.

В беседе с SRF Кассис заявил, что проведение саммита в Женеве “зависит от великих держав”. Он отметил, что к проведению такой встречи “уже давно готовятся” и что ее можно “организовать в кратчайшие сроки”.

Что касается ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом (МУС), Кассис сказал, что Швейцария предоставит “иммунитет” Путину, если он «приедет на мирную конференцию».

– Мы можем провести такую встречу и знаем, что нужно сделать, чтобы она прошла без проблем. Мы можем это сделать, несмотря на ордер на арест Путина, благодаря нашей особой роли и роли Женевы как европейской штаб-квартиры ООН, – сказал он.

Напомним, европейские дипломаты размышляют над местом проведения возможной трехсторонней встречи между Трампом, Зеленским и Путиным.

Сообщалось, что во время видеозвонка Коалиции желающих в минувшие выходные Мелони предложила местом встречи Рим, а Макрон – Женеву.

