Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы подвел его.

Об этом американский президент сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, отвечая на вопрос о войне России против Украины.

Трамп о войне Путина против Украины

Дональд Трамп повторил свои предыдущие заявления о том, что раньше предполагал, что завершить полномасштабную войну будет проще.

По словам президента США, он думал использовать свои отношения с Путиным, но кремлевский диктатор его якобы подвел.

— Я имею в виду, что он убивает много людей. Он теряет больше людей, чем украинцы. Но да, подвел меня. Мне не нравится видеть смерти, — утверждает Трамп.

Глава Белого дома повторил заявление о том, что войны России против Украины никогда бы не произошло, если бы он был тогда президентом.

По словам Трампа, во время разговоров с Путиным он обсуждал ситуацию в Украине. По мнению президента, Кремль никогда бы не действовал так, как сейчас, если бы уважал руководство США.

Возвращаясь к теме Украины, Трамп выразил надежду, что в скором времени у США будут хорошие новости.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили дальнейшую поддержку Украины и усиление давления на российского диктатора Владимира Путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение.

По мнению Трампа, в какой-то момент ситуация двигалась к началу третьей мировой войны, однако глава Белого дома подчеркнул, что сейчас это совсем не так.

Источник : The Guardian

