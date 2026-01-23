Трамп поддержал создание зоны свободной торговли с Украиной — Зеленский
- Во время форума в Давосе стало известно о поддержке Дональдом Трампом создания зоны свободной торговли с Украиной, что Владимир Зеленский назвал стратегически важным шагом для бизнеса.
- Введение такого беспошлинного режима позволит радикально снизить расходы на экспортно-импортные операции, устранить бюрократические барьеры и привлечь масштабные американские инвестиции в украинскую экономику.
Во время переговоров в Давосе президент США Дональд Трамп поддержал идею создания зоны свободной торговли (ЗСТ), которая может стать одной из важнейших для бизнеса в Украине.
Информацию об этом подтвердил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 23 января.
Зеленский о создании зоны свободной торговли
– Обсуждали этот вопрос, Трамп поддерживает эту идею. Я думаю, для нашего бизнеса это будет положительное решение. Посмотрим потом детали, но мы благодарны за такое предложение, – обратил внимание Зеленский.
Президент подчеркнул, что Трамп подтвердил, что Украина получит зону свободной торговли.
Зона свободной торговли: что это значит для Украины
По данным из открытых источников, зона свободной торговли – это формат глубокой экономической интеграции. ЗСТ предусматривает полную или частичную отмену таможенных пошлин, налогов и количественных ограничений между странами-участницами.
Благодаря такой договоренности товары и услуги курсируют между государствами без лишних переплат.
Для бизнеса – это означает более дешевый экспорт и импорт, отмену бумажной волокиты на таможне и возможность работать на иностранных рынках на тех же условиях, что и местные компании.
Специальный представитель американского президента Стив Уиткофф заявил в Давосе, что после войны Украина может получить уникальный беспошлинный режим с США, что станет ключевым стимулом для массового привлечения инвестиций.