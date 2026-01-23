Во время переговоров в Давосе президент США Дональд Трамп поддержал идею создания зоны свободной торговли (ЗСТ), которая может стать одной из важнейших для бизнеса в Украине.

Информацию об этом подтвердил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 23 января.

Зеленский о создании зоны свободной торговли

– Обсуждали этот вопрос, Трамп поддерживает эту идею. Я думаю, для нашего бизнеса это будет положительное решение. Посмотрим потом детали, но мы благодарны за такое предложение, – обратил внимание Зеленский.

Президент подчеркнул, что Трамп подтвердил, что Украина получит зону свободной торговли.

Сейчас смотрят

Зона свободной торговли: что это значит для Украины

По данным из открытых источников, зона свободной торговли – это формат глубокой экономической интеграции. ЗСТ предусматривает полную или частичную отмену таможенных пошлин, налогов и количественных ограничений между странами-участницами.

Благодаря такой договоренности товары и услуги курсируют между государствами без лишних переплат.

Для бизнеса – это означает более дешевый экспорт и импорт, отмену бумажной волокиты на таможне и возможность работать на иностранных рынках на тех же условиях, что и местные компании.

Специальный представитель американского президента Стив Уиткофф заявил в Давосе, что после войны Украина может получить уникальный беспошлинный режим с США, что станет ключевым стимулом для массового привлечения инвестиций.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.